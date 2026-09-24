Chiavari: domani l’apertura ufficiale di “Zueni Festival”

Il Festival è organizzato dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l’Associazione Tigullio Crea Impresa e il Liceo Marconi Delpino, all’interno della Rassegna “L’Arte in Economica”. Gode del patrocinio istituzionale di Regione Liguria, Comune di Chiavari e Università di Genova e del contributo di Città Metropolitana di Genova e di Fondazione Carige.

Sponsor e sostenitori: L’Entella nel cuore, Fiumanò Costruzione, Duferco Energia, Virtual, Camera di Commercio di Genova, Drago Edilstudio, ItalBrokers, Thermocappotti, Simone Trabucco Giardini per VIP, Arata Service, La Falemagneria Arredamenti e serramenti, Confindustria Genova, Wylab, Pastificio Dasso e Associazione Culturale Tigullio Eventi. Si ringrazia per la collaborazione la Parrocchia di San Giovanni Battista.

Zueni Festival nasce con l’obiettivo di coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni, le loro competenze e creatività in campo imprenditoriale, economico ed artistico. Questa edizione si prefigura come particolarmente ricca con un programma pieno di eventi imperdibili e con un ventaglio di temi che vanno dalla musica, all’ imprenditorialità sino intelligenza artificiale.