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Nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari|
Chiavari: domani l’apertura ufficiale di “Zueni Festival”
Da Zueni Festival
Appuntamento per domani, venerdì 25 settembre, alle 16 in Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, in via Ravaschieri 15, per l’apertura ufficiale di Zueni Festival 2026. Interverranno Franco Cavagnaro, presidente della Società Economica di Chiavari; Emanuele Sanguineti, consigliere delegato per il Comune di Chiavari; Silvia Salis, sindaca di Città Metropolitana di Genova; Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università di Genova; Marco Bucci, presidente di Regione Liguria-
Il Festival è organizzato dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l’Associazione Tigullio Crea Impresa e il Liceo Marconi Delpino, all’interno della Rassegna “L’Arte in Economica”. Gode del patrocinio istituzionale di Regione Liguria, Comune di Chiavari e Università di Genova e del contributo di Città Metropolitana di Genova e di Fondazione Carige.
Sponsor e sostenitori: L’Entella nel cuore, Fiumanò Costruzione, Duferco Energia, Virtual, Camera di Commercio di Genova, Drago Edilstudio, ItalBrokers, Thermocappotti, Simone Trabucco Giardini per VIP, Arata Service, La Falemagneria Arredamenti e serramenti, Confindustria Genova, Wylab, Pastificio Dasso e Associazione Culturale Tigullio Eventi. Si ringrazia per la collaborazione la Parrocchia di San Giovanni Battista.
Zueni Festival nasce con l’obiettivo di coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni, le loro competenze e creatività in campo imprenditoriale, economico ed artistico. Questa edizione si prefigura come particolarmente ricca con un programma pieno di eventi imperdibili e con un ventaglio di temi che vanno dalla musica, all’ imprenditorialità sino intelligenza artificiale.