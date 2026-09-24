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Chiavari, Carasco e Leivi

In codice giallo al pronto soccorso di Lavagna

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Cronaca
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Chiavari: aggressione in abitazione; arrivano 118 e carabinieri

24 settembre 2026 | 21:39
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di Redazione

Redazione

Chiavari: aggressione in abitazione; arrivano 118 e carabinieri

Aggressione in un’abitazione di Chiavari alle 20.36. Non è stata resa nota l’identità della persona che ha subito un trauma né in quale circostanza e per quali motivi è avvenuta l’aggressione. La persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dai militi della Croce Verde di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri.

 

 