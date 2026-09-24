Chiavari: aggressione in abitazione; arrivano 118 e carabinieri

Aggressione in un’abitazione di Chiavari alle 20.36. Non è stata resa nota l’identità della persona che ha subito un trauma né in quale circostanza e per quali motivi è avvenuta l’aggressione. La persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dai militi della Croce Verde di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri.