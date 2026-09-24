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Camogli: lavori di valorizzazione dell’Oratorio di via Repubblica
24 settembre 2026 | 06:11
Una convenzione tra il Comune di Camogli e il ministero delle Infrastrutture per eseguire lavori, in accordo con la Confraternita dei santi Prospero e Caterina per la tutela e valorizzazione della chiesa che si trova nella centrale via della Repubblica. La giunta si Camogli ha approvato il progetto esecutivo dell’architetto Annalisa Pera. I lavori ammontano a 165mila euro.
Di seguito la delibera con i dettagli.
L’Oratorio (foto dal volume “Camogli un paradiso”)