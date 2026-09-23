Varese Ligure: tre feriti in incidente a San Pietro Vara

Incidente pochi minuti prima delle 18 lungo la strada provinciale 77 della Val di Vara in località San Pietro Vara a Varese Ligure. Tre le persone che hanno riportato traumi. Sono intervenuti il medico del 118 del Tigullio, i soccorritori della Croce Rossa di Varese Ligure e della pubblica assistenza di San Pietro Vara, l’infermiere di “India-40. Dei tre pazienti, tutti in codice giallo, uno è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna; altri due al pronto soccorso del policlinico San Martino di Genova.