Sestri: riapre il centro diurno “Il Faro”

Apre il Centro Diurno Il Faro, il servizio chiuso in periodo Covid erogato all’interno della struttura protetta Le Due Palme gestita dalla partecipata del Comune Stella Polare. La riapertura arriva con un assetto completamente rinnovato grazie ai lavori di miglioramento della sala di accoglienza. Giovedì 1° ottobre è in programma una giornata di open day, dedicata alla presentazione della nuova struttura ai cittadini interessati. Il servizio agli ospiti partirà poi regolarmente da lunedì 5 ottobre.

Sarà possibile visitare la struttura insieme ai propri cari oppure lasciarli momentaneamente in affidamento al personale. Per l’affidamento senza familiari occorre presentare la terapia medica in corso, un cambio completo di abiti, eventuale pannolone e firmare la manleva di responsabilità all’ingresso. Per informazioni ci si può rivolgere alla direzione al numero 0185 42927 o all’indirizzo email segreteria@stellapolarespa.it.

Il Comune di Sestri Levante aveva lanciato nelle scorse settimane un sondaggio rivolto ai potenziali fruitori del centro diurno: uno strumento conoscitivo pensato per programmare l’apertura con un’offerta il più possibile rispondente alle necessità concrete di chi lo utilizzerebbe.

«Dopo cinque anni di attesa, siamo orgogliosi di restituire alla cittadinanza il Centro Diurno, un pilastro fondamentale per il welfare della nostra comunità – commenta il Presidente di Stella Polare, Gianluca Ceselli – La riapertura di questo spazio rappresenta una vittoria per il territorio e testimonia l’impegno concreto della nostra società, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, nel potenziare i servizi di prossimità e non lasciare indietro nessuno. Torniamo a offrire un punto di riferimento sicuro, inclusivo e qualificato per le famiglie e per i cittadini più fragili».

«Il Centro Diurno offre una risposta concreta alle famiglie del territorio – spiega il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – La riapertura era un nostro obiettivo di programma, le risorse investite, l’ottimo lavoro svolto dalla Stella Polare e dagli Uffici comunali hanno consentito di riattivare un servizio molto importante per la nostra collettività. Il prossimo traguardo sarà quello di ottenere l’accreditamento da Regione Liguria».