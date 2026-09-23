Sestri: i Carabinieri hanno spiegato come evitare le truffe

Questa mattina nella sala di Casette Rosse Adoc Liguria e Assoutenti hanno organizzato un interessante incontro per evitare le truffe. In “cattedra” la Comandante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante Giada Conti e il Comandante di Stazione Andrea Del Tredici. La cosa più semplice e immediata da fare se avete dei dubbi di qualsiasi tipo e in qualsiasi situazione è chiamare il 112. Come hanno detto questa mattina le Forze dell’Ordine “non abbiate paura, non ci disturbate anzi ci aiutate a presidiare meglio il territorio”.