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Dati illustrati dalla comandante della Compagnia|
Sestri: i Carabinieri hanno spiegato come evitare le truffe
Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante
Questa mattina nella sala di Casette Rosse Adoc Liguria e Assoutenti hanno organizzato un interessante incontro per evitare le truffe. In “cattedra” la Comandante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante Giada Conti e il Comandante di Stazione Andrea Del Tredici. La cosa più semplice e immediata da fare se avete dei dubbi di qualsiasi tipo e in qualsiasi situazione è chiamare il 112. Come hanno detto questa mattina le Forze dell’Ordine “non abbiate paura, non ci disturbate anzi ci aiutate a presidiare meglio il territorio”.
Purtroppo quello delle truffe è un fenomeno in crescita. I dati illustrati dalla Comandante Conti sul territorio di competenza della Compagnia di Sestri Levante rilevano che nel 2024 sono state 224 mentre nel 2025 sono state 246 con un recupero di quanto è stato sottratto che si aggira intorno ai 130 mila euro.