Sestri: consigliere di maggioranza si rivolge al giudice di pace

Stranezze della politica sestrese. Il consigliere Smeraldi ha presentato un esposto al Giudice di pace, praticamente contro la sua maggioranza. L’iter del regolamento acustico è in dirittura d’arrivo. Sestri Levante è l’unico comune del tigullio a non avere questo strumento. L’attuale amministrazione ci lavora dal 2024.

Da Francesco Muzio

C’è un fatto politico che non può essere ignorato. Il consigliere comunale Paolo Smeraldi, capogruppo della Lega e quindi componente della maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale, ha scelto di rivolgersi al Difensore Civico della Regione Liguria contestando l’operato del Comune sulla classificazione acustica e chiedendo addirittura la nomina di un Commissario ad Acta.

Non si tratta, dunque, di una semplice critica politica espressa sui social o di una presa di posizione su una singola scelta amministrativa. Smeraldi ha formalizzato un esposto nei confronti dell’Amministrazione della quale fa parte, lamentando il mancato aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica e la mancata predisposizione del Regolamento Acustico Comunale.

E la risposta del Difensore Civico rende la vicenda ancora più significativa: viene ricordato che la classificazione acustica è un compito attribuito dalla legge ai Comuni e che tali strumenti sono fondamentali per la corretta gestione e pianificazione del territorio. Il Difensore Civico ha inoltre chiesto al Comune di comunicare i tempi, auspicabilmente brevi, per l’approvazione del Piano e del Regolamento.

A questo punto una domanda politica è inevitabile: come può un consigliere di maggioranza arrivare a chiedere l’intervento di un Commissario ad Acta nei confronti della stessa Amministrazione che sostiene senza che questo apra una questione politica all’interno della maggioranza?

Non entriamo nel merito delle ragioni che hanno portato Smeraldi a presentare il suo esposto: sarà lui, eventualmente, a spiegarle pubblicamente.

Ma proprio per questo riteniamo necessario chiedere al Sindaco e ai gruppi che compongono la maggioranza una verifica politica della maggioranza.

Una verifica non per alimentare una polemica personale, ma per capire se esista ancora una condivisione effettiva delle scelte amministrative, quali siano le posizioni dei singoli gruppi e soprattutto se il programma sul quale questa maggioranza ha chiesto il consenso degli elettori sia ancora condiviso da tutti i suoi componenti.

Perché delle due l’una: o Smeraldi ritiene che l’Amministrazione stia operando correttamente, e allora sarebbe opportuno comprendere le ragioni di un esposto al Difensore Civico finalizzato persino alla nomina di un Commissario ad Acta; oppure ritiene che vi siano inadempienze dell’Amministrazione, e allora è legittimo chiedersi come possa continuare a sostenerla politicamente senza aprire un confronto all’interno della maggioranza.

Non è una questione personale. È una questione di coerenza politica e di trasparenza nei confronti dei cittadini.

Per questo chiediamo che venga convocata una verifica di maggioranza, nella quale ogni gruppo e ogni consigliere chiarisca pubblicamente la propria posizione e le proprie responsabilità rispetto all’azione amministrativa.