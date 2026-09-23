Sestri: Carabinieri e anziani a confronto sul tema delle truffe

Prosegue nel Tigullio la Settembrata Antitruffa, il ciclo di incontri dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Dopo gli appuntamenti di Chiavari e Santa Margherita Ligure, questa mattina, mercoledì 23 settembre, è stata la volta di Sestri Levante, dove presso il centro Le Casette Rosse si è svolto il terzo incontro nel nostro territorio dell’iniziativa.

A confrontarsi con i cittadini sono stati i Carabinieri, che hanno illustrato le principali tecniche utilizzate dai truffatori e fornito indicazioni pratiche per riconoscere e prevenire le situazioni di rischio. All’incontro era presente anche il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.

Nel corso della mattinata si è parlato delle truffe più comuni, da quelle telefoniche a quelle online, senza trascurare i raggiri che possono verificarsi nella vita quotidiana. Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti da adottare per non cadere nella trappola dei malintenzionati e, soprattutto, alle azioni da intraprendere nel caso in cui si sia già rimasti vittima di una truffa.

Un momento di confronto e informazione pensato per aumentare la consapevolezza dei cittadini e fornire strumenti concreti per affrontare con maggiore attenzione le possibili situazioni di pericolo.