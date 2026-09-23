‘Santa’: Sara D’Amario a Spazio Aperto

Un volto amatissimo del cinema e della televisione italiana arriva oggi a Santa in Giallo: alle 16.30, a Spazio Aperto in via dell’Arco, Sara D’Amario presenta il suo nuovo romanzo Appuntamenti al buio e omicidi alla luce del sole.

Attrice e scrittrice, formatasi alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi, ha alle spalle una lunga carriera tra teatro, cinema e televisione. Sul grande schermo ha recitato in film come La ragazza del lago con Toni Servillo, Caos calmo con Nanni Moretti e in tre grandi successi di Aldo, Giovanni e Giacomo: Il cosmo sul comò, La banda dei Babbi Natale e Il ricco, il povero e il maggiordomo.

Il pubblico televisivo la conosce anche per le sue partecipazioni a fiction e serie di grande popolarità. È stata Viviana Guerra in CentoVetrine e ha lavorato, tra le altre, in Vivere, Distretto di Polizia, Le tre rose di Eva, I topi, Fratelli Caputo, Drops of God e Cuori.

A Santa Margherita Ligure porta anche l’altra anima della sua carriera, quella di scrittrice. Dopo diversi romanzi – tra cui Un cuore XXL, vincitore del Premio Sirmione per la Letteratura per Ragazzi – nel 2026 è arrivato Appuntamenti al buio e omicidi alla luce del sole, una storia che intreccia giallo, ironia e sentimenti.

A dialogare con Sara D’Amario saranno Marinella Gagliardi Santi e Giammauro Gargiulo, con un intermezzo musicale di Graziano Nardini.

Un appuntamento di particolare richiamo di Aspettando Santa in Giallo, che porta a Santa Margherita una protagonista capace di attraversare mondi diversi: dalla scena teatrale al set cinematografico, dalle fiction più popolari alla narrativa gialla.