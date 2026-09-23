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Dopo 10 anni torna l'ambito riconoscimento|
‘Santa in Giallo’: Premio internazionale di giornalismo a Umberto Brindani
Un romanzo noir riporta a Santa Margherita Ligure, dopo oltre dieci anni, il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo. A riceverlo sarà Umberto Brindani, protagonista venerdì 25 settembre di una delle serate più importanti di “Santa in Giallo”. Il riconoscimento è promosso dall’associazione culturale Tigulliana.
Il legame fra premio giornalistico e festival nasce da Senza lasciare traccia, il romanzo pubblicato da Piemme con cui Brindani ha partecipato al concorso letterario. Il libro è arrivato fra i quindici semifinalisti dei romanzi editi, ma non nella cinquina finale. Ha ricevuto tuttavia il premio speciale del direttore artistico Paolo Fizzarotti. A questo si aggiunge il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo, assegnato a Brindani per la sua carriera.
Nato a Busseto, laureato in Filosofia e formatosi alla scuola di giornalismo di Milano, Brindani ha lavorato a Panorama per diciassette anni, fino a diventarne vicedirettore e condirettore. Ha poi guidato Gente, Chi, TV Sorrisi e Canzoni e Telepiù. Dal 2010 al 2022 ha diretto Oggi e nel 2023 è tornato alla direzione di Gente. In Senza lasciare traccia l’indagine si muove fra stampa e giustizia.
I due riconoscimenti saranno consegnati alle 21 all’Anfiteatro Umberto Bindi. Marco Delpino, giornalista, editore e animatore della Tigulliana, intervisterà Brindani sul romanzo e sul giornalismo contemporaneo. Il Santemo Group aprirà e chiuderà musicalmente la serata, che terminerà con il firmacopie. In caso di maltempo l’incontro si sposterà all’Auditorium Santa Margherita, ex Cinema Lux, in via Solimano.
Il Premio “Golfo del Tigullio” ha attraversato negli anni il giornalismo, la cultura, lo spettacolo e la società civile. Tra i giornalisti che figurano nell’elenco dei premiati ci sono Indro Montanelli, Enzo Biagi, Aldo Cazzullo, Antonio Caprarica, Federico Rampini, Maurizio Molinari, Marco Travaglio e Piero Ottone. Il suo ritorno nell’ambito di “Santa in Giallo” mette in dialogo due forme di indagine: quella dei cronisti sui fatti e quella degli scrittori sulla pagina. (m.z.)