‘Santa in Giallo’: Premio internazionale di giornalismo a Umberto Brindani

Un romanzo noir riporta a Santa Margherita Ligure, dopo oltre dieci anni, il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo. A riceverlo sarà Umberto Brindani, protagonista venerdì 25 settembre di una delle serate più importanti di “Santa in Giallo”. Il riconoscimento è promosso dall’associazione culturale Tigulliana.

Il legame fra premio giornalistico e festival nasce da Senza lasciare traccia, il romanzo pubblicato da Piemme con cui Brindani ha partecipato al concorso letterario. Il libro è arrivato fra i quindici semifinalisti dei romanzi editi, ma non nella cinquina finale. Ha ricevuto tuttavia il premio speciale del direttore artistico Paolo Fizzarotti. A questo si aggiunge il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo, assegnato a Brindani per la sua carriera.

Nato a Busseto, laureato in Filosofia e formatosi alla scuola di giornalismo di Milano, Brindani ha lavorato a Panorama per diciassette anni, fino a diventarne vicedirettore e condirettore. Ha poi guidato Gente, Chi, TV Sorrisi e Canzoni e Telepiù. Dal 2010 al 2022 ha diretto Oggi e nel 2023 è tornato alla direzione di Gente. In Senza lasciare traccia l’indagine si muove fra stampa e giustizia.

I due riconoscimenti saranno consegnati alle 21 all’Anfiteatro Umberto Bindi. Marco Delpino, giornalista, editore e animatore della Tigulliana, intervisterà Brindani sul romanzo e sul giornalismo contemporaneo. Il Santemo Group aprirà e chiuderà musicalmente la serata, che terminerà con il firmacopie. In caso di maltempo l’incontro si sposterà all’Auditorium Santa Margherita, ex Cinema Lux, in via Solimano.