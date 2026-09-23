‘Santa’: ancora polemiche su minigolf e villa Carmagnola

L’attuale amministrazione ha chiarito in più occasioni che non è mai stata assunta alcuna decisione relativa alla realizzazione di un parcheggio nell’area del minigolf. Rivendicare oggi un merito sul nulla appare pertanto strumentale.

Per quanto riguarda Villa Carmagnola, lo studio menzionato dalla minoranza riguarda l’intera area, acquistata dalla precedente Amministrazione Donadoni con un vincolo di 99 anni con l’Università di Genova e con l’onere integrale dei costi di ristrutturazione a carico del Comune. Un’eredità onerosa che si aggiunge ad altre criticità ereditate, come la frana di Via Mortero.

I problemi di Santa Margherita Ligure non si risolvono con la sola comunicazione, ma con l’impegno quotidiano e il lavoro concreto che l’Amministrazione Caversazio sta portando avanti con serietà e responsabilità.