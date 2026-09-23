Sanità: in Liguria migliorano i livelli essenziali di assistenza

La Liguria è la terza Regione italiana per miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza 2024 rispetto all’anno precedente. Secondo il Monitoraggio Lea 2024 della Fondazione Gimbe, il punteggio della Liguria passa da 219 a 250 punti, con un incremento di 31 punti, tra i più significativi registrati a livello nazionale. La Liguria si colloca inoltre tra le Regioni in miglioramento e raggiunge la soglia di adempienza prevista dal nuovo Sistema di Garanzia. ​”Il dato del monitoraggio Lea 2024 è un segnale positivo e conferma il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la sanità ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Un miglioramento di 31 punti in un solo anno è un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire nel rafforzamento dei servizi, dell’assistenza territoriale, della prevenzione e della rete ospedaliera. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma questi numeri confermano che la direzione intrapresa è quella giusta​”. Il monitoraggio Gimbe prende in esame i principali indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, nelle tre aree: prevenzione, che comprende, tra l’altro, le vaccinazioni; assistenza distrettuale, che riguarda i servizi sanitari territoriali, le cure primarie e l’assistenza domiciliare e residenziale; assistenza ospedaliera, che misura qualità, appropriatezza ed efficacia delle cure e dei ricoveri. Il quadro 2024 evidenzia un miglioramento complessivo rispetto all’anno precedente, con la Liguria tra le Regioni che hanno registrato la crescita più significativa.

“Cara sinistra, nulla da dichiarare? Anche la Fondazione Gimbe certifica un importante passo avanti di Regione Liguria nel rispetto dei Lea, i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal servizio sanitario ai cittadini. La Liguria è terza in Italia per i miglioramenti registrati (+31 punti complessivi rispetto all’anno precedente) ed entra nel novero delle regioni più virtuose, con punteggi tutti superiori a 73 (su base 100) nel computo delle tre macroaree, formate da 27 indicatori.

Dopo il riconoscimento di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha recentemente accertato il grande sprint della Liguria nell’abbattimento delle liste d’attesa, c’era stato chi aveva messo persino in dubbio quei dati ufficiali. Oggi è la Fondazione Gimbe, mai tenera con le amministrazioni regionali liguri, a certificare l’importante passo avanti che è stato fatto.

Il sistema sanitario ligure è in forte crescita, nonostante i tentativi dell’opposizione di screditare i risultati ottenuti grazie all’impegno del personale sanitario e al lavoro dell’amministrazione regionale, che ha messo la Sanità al centro della propria azione di governo. Auspichiamo che il centrosinistra smetta di cercare, ad ogni costo, di individuare i punti su cui ancora è necessario crescere, pur di costruire una narrazione distruttiva e fuorviante di un sistema che, al contrario, è in netto miglioramento, come hanno modo di verificare quotidianamente tanto gli osservatori esterni quanto i cittadini, che ottengono più e migliori prestazioni in tempi più rapidi”.

Così i capigruppo di maggioranza hanno commentato i dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe sul rispetto dei Lea da parte dei servizi sanitari regionali, che vedono la Liguria terza per miglioramento.