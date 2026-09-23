San Colombano: giornate del patrimonio al Casone dello Stecca

Giornate Europee del Patrimonio: al Casone dello Stecca un’escursione tra natura, storia e memoria. Sabato 26 settembre un appuntamento dedicato al patrimonio storico e alla memoria della Resistenza nelle vallate dell’entroterra ligure. Al termine dell’escursione sarà presentato il libro di Ezio Vallerio, partigiano bambino, alla presenza dell’autore In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di San Colombano Certenoli assieme alla Pro Loco San Colombano Certenoli, al Centro Culturale Lascito Cuneo e in collaborazione con le sezioni ANPI di Lavagna e di Sestri Levante, propone per sabato 26 settembre 2026 un appuntamento che unisce il patrimonio naturalistico a quello storico e della memoria.

La meta scelta è il Casone dello Stecca, al Passo di Romaggi, luogo particolarmente significativo per la storia della Resistenza nelle vallate dell’entroterra ligure. Durante la Seconda guerra mondiale il Casone rappresentò infatti un rifugio e un punto di riferimento per i partigiani, legato in particolare alla formazione guidata da Aldo Gastaldi “Bisagno”, e alla presenza di figure come Giovanni Serbandini “Bini” e G.B. Canepa “Marzo”. Proprio in questi luoghi vennero inoltre elaborati importanti documenti e indirizzi organizzativi della Resistenza, tra cui il cosiddetto Codice di

Cichero.

Oggi il Casone dello Stecca costituisce un autentico patrimonio della memoria, capace di raccontare una pagina fondamentale della storia del territorio e di trasmetterne il significato alle nuove generazioni. È proprio per questo valore che il Comune ha scelto questo luogo per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio.

L’appuntamento prevede un’escursione guidata per famiglie con partenza alle 14.30 dal Passo di Romaggi e partenza alle 14.45 per la camminata verso i Prati di Cichero e il Casone dello Stecca.

L’arrivo è previsto alle 16.30, quando si terrà la presentazione del libro “Ezio Vallerio – memorie del partigiano Enzo”, a cura di Giacomo Conti ed Ezio Vallerio.

Un momento particolarmente significativo sarà la presenza dello stesso Ezio Vallerio, oggi 96enne, che da bambino visse direttamente l’esperienza della guerra e della Resistenza, svolgendo il ruolo di staffetta tra i diversi gruppi partigiani. Nel libro racconta quella esperienza, offrendo una testimonianza personale e preziosa di quegli anni.

«Abbiamo scelto il Casone dello Stecca – sottolinea la Vice Sindaca Paola Repetto del Comune di San Colombano Certenoli – perché il patrimonio non è fatto soltanto di edifici, monumenti e paesaggi, ma anche delle storie delle persone e della memoria che questi luoghi custodiscono. La testimonianza di Ezio Vallerio rappresenta un’occasione importante per mantenere vivo il ricordo di una generazione

che ha vissuto direttamente la guerra e la Resistenza e per trasmetterne la memoria ai più giovani».

Al termine della presentazione seguirà un momento conviviale con rinfresco. Il rientro al Passo di Romaggi è previsto per le ore 19.00.

L’escursione è pensata per le famiglie e richiede abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e scarpe da trekking. È obbligatoria la prenotazione entro giovedì 24 settembre, tramite WhatsApp ai numeri 334 3451278 (Giorgio) o 347 8515461 (Claudia), indicando cognome, nome e codice fiscale.

Per chi volesse partecipare solamente alla presentazione del libro di Ezio Vallerio il Casone dello Stecca è facilmente raggiungibile percorrendo una comoda strada sterrata per poche centinaia di metri partendo dal Passo di Romaggi. In questo caso non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata e la presentazione del libro si svolgerà presso il Museo Biblioteca Lascito Cuneo di Calvari.

L’appuntamento è per tutti sabato 26 settembre, al Passo di Romaggi, per camminare insieme nella storia e nella memoria del nostro territorio.