Recco: fibra ottica nelle vie Roma e San Rocco, il via ai lavori

Partiranno il 1° ottobre, e proseguiranno per una ventina di giorni, i lavori di posa delle nuove infrastrutture interrate per la fibra ottica nelle aree di via Roma e via San Rocco, intervento richiesto da Open Fiber e affidato alla società Italiareti. L’operazione, una volta terminata e diventata pienamente operativa, renderà possibile accedere alla connettività ad alta velocità. Sono previsti di scavi di trincea e mini trincea (uno scavo stretto e profondo pochi centimetri lungo il bordo della strada) per l’installazione dei cavidotti necessari allo sviluppo della rete digitale cittadina.