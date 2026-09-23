Recco: domenica a Polanesi la festa dei Santi Martiri

Domenica prossima Polanesi celebrerà la tradizionale festa dei Santi Martiri, una giornata che unirà il momento religioso a quello conviviale e che quest’anno avrà una particolarità. A causa della temporanea chiusura della chiesa di San Martino di Polanesi, interessata dai lavori di restauro post terremoto, la Santa Messa delle ore 11.00, celebrata da don Pasquale Revello, si terrà infatti presso la sede dell’Acli di Polanesi. Una soluzione necessariamente diversa dal consueto, ma che offrirà anche l’occasione per vivere la celebrazione in un luogo che da sempre rappresenta uno dei punti di incontro della frazione. Al termine della Messa sarà offerto un aperitivo, per proseguire insieme la mattinata in un clima di amicizia e condivisione. I festeggiamenti continueranno poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, con musica dal vivo, momenti di allegria e tante cose buone da mangiare.

La festa dei Santi Martiri rappresenta da sempre per Polanesi non soltanto un appuntamento religioso, ma anche un’occasione per ritrovarsi e mantenere vive quelle relazioni e tradizioni che costituiscono il cuore di una piccola comunità. Quest’anno l’appuntamento assume un significato ancora particolare: mentre la chiesa resta temporaneamente chiusa per i lavori che permetteranno di restituirla presto alla comunità restaurata e in ordine, Polanesi continua comunque a riunirsi e a fare comunità. L’appuntamento è quindi per domenica a Polanesi: alle ore 11.00 la Santa Messa presso l’Acli e dalle 15.30 il pomeriggio di festa aperto a tutti.