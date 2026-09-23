Rapallo: prima edizione del concorso pianistico “Eugenio de Luca”

Nasce a Rapallo una nuova ed eccellente iniziativa musicale dedicata ai giovani talenti del pianoforte: il 1° Concorso Pianistico “Eugenio de Luca – Città di Rapallo”, che si terrà il 10 e 11 Ottobre 2026 presso l’Auditorium delle Clarisse. L’evento è organizzato dall’Associazione Franco Pucciarelli in collaborazione con il Comune di Rapallo e con il Patrocinio della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova. Il concorso intende rendere omaggio alla memoria e alla figura di Eugenio de Luca, pianista, didatta, divulgatore e compositore che ha dato un contributo fondamentale alla vita culturale della città di Rapallo. Il Maestro era fortemente legato all’Associazione Pucciarelli, a cui ha lasciato in eredità spartiti e cd, corredati di appunti di riflessione e di studio di una vita: da qui l’idea dell’Associazione di omaggiare la sua memoria attraverso un concorso che potesse mettere in luce nel vincitore quelle caratteristiche che Eugenio de Luca ha incarnato, tra cui la curiosità per repertori nuovi e la capacità di comprendere a fondo il pensiero dei compositori, andando oltre alla mera abilità e competenza nell’esecuzione di un brano musicale.

Un format innovativo: il Novecento, il brano inedito e il colloquio

Il concorso si distingue nel panorama nazionale ed internazionale per una formula fortemente innovativa e stimolante:

• Il Repertorio contemporaneo: la competizione è riservata all’esplorazione della produzione pianistica degli ultimi 100 anni, offrendo ai candidati l’opportunità di confrontarsi con sfide tecniche e stilistiche specifiche di questa letteratura musicale.

• Il Brano d’Obbligo Inedito: ad ogni edizione verrà commissionata un’opera mai eseguita prima, pensata appositamente per la prova concorsuale. In particolare il brano di quest’anno ha trovato i suoi albori nella penna del Maestro de Luca, ed è in seguito stato completato da Giuliano Palmieri, suo allievo e collaboratore, e dal figlio Roberto de Luca, artista figurativo che ha cooperato molto insieme al padre nell’ottica di un dialogo tra le arti; a sottolineare l’importanza di quest’ultimo aspetto, è stato previsto uno specifico omaggio durante il concerto finale

• Il Colloquio con la Giuria: oltre all’esecuzione strumentale, ciascun candidato affronterà un colloquio formativo con i commissari. Un passaggio fondamentale per valorizzare la consapevolezza culturale, la conoscenza storica e la profonda comprensione del repertorio eseguito.

A garanzia di massimo rigore, trasparenza ed eccellenza, la giuria sarà composta dai pianisti Maria Grazia Bellocchio, Giuseppe Bruno, Valentina Messa e dai compositori William Blank e Giuliano Palmieri, musicisti di altissimo profilo artistico e didattico, provenienti da importanti contesti musicali italiani ed esteri, che si sono mostrati molto entusiasti di far parte di una proposta della quale riconoscono coraggio e audacia.

Per la valorizzazione del progetto sono stati fondamentali il contributo del Comune di Rapallo e della Regione Liguria, il Patrocinio della Città Metropolitana di Genova, il sostegno dell’Associazione Albergatori di Rapallo e Zoagli e il supporto di GOG – Giovine Orchestra Genovese, Lerici Music Festival, Associazione Amici del Carlo Felice, Associazione Note Libere – Giovane Orchestra della Riviera dei fiori APS, associazioni concertistiche che hanno creduto nel progetto e offerto i concerti premio.

Parimenti la nuova proposta è stata ben accolta anche dai candidati, che hanno raccolto la sfida, dovendo superare una preselezione iniziale.

Commenta così l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo: “Accolgo con soddisfazione e orgoglio questo concorso, che ho sostenuto fin dall’inizio: nasce a Rapallo e porta il nome di un rapallese, il maestro De Luca. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ma so che è stato non solo un pianista di rilievo, ma anche un didatta, un divulgatore e una persona animata da una profonda curiosità. Ringrazio l’Associazione Pucciarelli per aver scelto di ricordarlo in questo modo.

Come assessore alla Pubblica Istruzione, ho particolarmente a cuore la formazione dei giovani: vedere ragazze e ragazzi che si mettono in gioco è esattamente il tipo di percorso che vorrei trovare sempre, dentro e fuori la scuola. Ascoltare giovani talenti impegnati in una prova così esigente è un esempio per tutti, perché questo concorso non premia soltanto la tecnica, ma anche la competenza, la comprensione e la consapevolezza.”