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Ieri nella sede del Golf|
Rapallo: Giorgio Costa premia Giovanni Malagò
Da Mauro Boccaccio una dichiarazione di Giorgio Costa, presidente Panathlon International Distretto Italia:
Lo sport non solo come competizione, ma soprattutto come impegno sociale e leva educativa per le giovani generazioni per far crescere il territorio promuovendolo fra i giovani, al centro e nelle periferie , grazie anche ad associazioni come il Panathlon
Lo ha affermato Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ospite ieri al circolo Golf e Tennis Rapallo nel corso di una serata promossa da Panathlon International Distretto Italia con il Rotary Rapallo Tigullio. Fra i tanti panathleti e autorità era presente anche sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci.
Giovanni Malagò ha ricevuto da Giorgio Costa, presidente del Distretto Italia del Panathlon International che ha sede a Rapallo un prestigioso riconoscimento, insieme con le insegne del Rotary Rapallo Tigullio da parte del presidente Marco Losi.
Giorgio Costa – Presidente Distretto Italia