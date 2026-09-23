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Rapallo: Giorgio Costa premia Giovanni Malagò

23 settembre 2026 | 15:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: Giorgio Costa premia Giovanni Malagò

Da Mauro Boccaccio una dichiarazione di Giorgio Costa, presidente Panathlon International Distretto Italia:

Lo sport  non solo come competizione, ma soprattutto come impegno sociale e leva educativa per le giovani generazioni per far crescere il territorio  promuovendolo fra i giovani, al centro e nelle periferie , grazie anche ad  associazioni come il Panathlon

Lo ha affermato Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ospite  ieri al circolo Golf e Tennis Rapallo nel corso  di una serata promossa da Panathlon International  Distretto Italia  con il Rotary Rapallo Tigullio. Fra i tanti panathleti e autorità  era presente anche sindaco  di Rapallo Elisabetta Ricci.

Giovanni Malagò ha ricevuto da Giorgio Costa, presidente del Distretto Italia del Panathlon International che ha sede a Rapallo un prestigioso riconoscimento, insieme con le insegne del Rotary Rapallo Tigullio  da parte del presidente Marco Losi.

Giorgio Costa – Presidente Distretto Italia

 