Rapallo: Giorgio Costa premia Giovanni Malagò

Lo sport non solo come competizione, ma soprattutto come impegno sociale e leva educativa per le giovani generazioni per far crescere il territorio promuovendolo fra i giovani, al centro e nelle periferie , grazie anche ad associazioni come il Panathlon

Lo ha affermato Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ospite ieri al circolo Golf e Tennis Rapallo nel corso di una serata promossa da Panathlon International Distretto Italia con il Rotary Rapallo Tigullio. Fra i tanti panathleti e autorità era presente anche sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci.