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Rapallo: Forza Italia presenta Salvatore Alongi, nuovo commissario
23 settembre 2026 | 11:43
Salvatore Alongi
Da ufficio stampa Forza Italia – Liguria (Verrà presentato il ritorno del dottor Salvatore Alongi in politica e la nomina a commissario provinciale del partito.
E’ convocata per sabato 26 settembre, alle ore 11.00, presso Ö Magazin al porto di Rapallo (primo piano), la conferenza stampa di presentazione dei nuovi ingressi nel partito e del nuovo commissario provinciale di Forza Italia a Genova.
Saranno presenti il segretario regionale Carlo Bagnasco, insieme a eletti, dirigenti e militanti. L’incontro sarà inoltre l’occasione per illustrare il nuovo assetto provinciale e le alonginuove adesioni.