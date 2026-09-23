Rapallo: Forza Italia presenta Salvatore Alongi, nuovo commissario

E’ convocata per sabato 26 settembre, alle ore 11.00, presso Ö Magazin al porto di Rapallo (primo piano), la conferenza stampa di presentazione dei nuovi ingressi nel partito e del nuovo commissario provinciale di Forza Italia a Genova.

Saranno presenti il segretario regionale Carlo Bagnasco, insieme a eletti, dirigenti e militanti. L’incontro sarà inoltre l’occasione per illustrare il nuovo assetto provinciale e le alonginuove adesioni.