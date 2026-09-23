Rapallo: Celestina Calamari e la Medaglia del Ricordo

Da Agostino Pendola

Con la legge 13 gennaio 2025, n. 6, il Parlamento Italiano ha istituito la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, fissandone la ricorrenza al 20 settembre di ogni anno. Nel 2006 era stata istituita una medaglia commemorativa da consegnare agli italiani deportati e ai loro discendenti .

Martedi 22 settembre, nel salone della Città Metropolitana di Genova la rapallese Celestina Calamari ha ricevuto la medaglia in ricordo del padre Orlando, un alpino della Cuneense che venne preso dalle forze tedesche il 9 settembre 1943 a Bolzano, quando era di ritorno dalla Russia, e che restò’ in Germania fino alla fine del conflitto. La medaglia le è stata consegnata dal prefetto di Genova e dalla vicesindaco di Rapallo Antonella Aonzo.

Orlando Calamari era un invalido di guerra, ferito nella ritirata in Russia, e la figlia è ora iscritta all’Associazione Invalidi di Guerra.