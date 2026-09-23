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Un'interrogazione e la risposta

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Attualità
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Rapallo: “Blackout, la giunta ha scoperto che faceva caldo”

23 settembre 2026 | 13:52
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: &#8220;Blackout, la giunta ha scoperto che faceva caldo&#8221;

Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo

Ho ricevuto la risposta dell’Amministrazione alla mia interrogazione sui ripetuti blackout e sulla comunicazione ai cittadini. E finalmente abbiamo una certezza: a Rapallo manca la corrente perché fa caldo. Se non è il caldo, è il sovraccarico della rete. Se non è il sovraccarico, sono gli alberi. Poi vento, pioggia e maltempo.

Manca soltanto che la prossima volta ci dicano che è colpa della luna piena. Il Comune ci fa sapere di essere stato “in costante contatto” con Enel. Bene. I cittadini erano al buio, ma almeno il Comune era al telefono.

Peccato che io non avessi chiesto cosa avesse fatto Enel. Avevo chiesto cosa avesse fatto il Comune e come intendesse garantire una comunicazione efficace ai cittadini. Su questo, la risposta è decisamente menoRapallo:

 