Rapallo: “Blackout, la giunta ha scoperto che faceva caldo”

Ho ricevuto la risposta dell’Amministrazione alla mia interrogazione sui ripetuti blackout e sulla comunicazione ai cittadini. E finalmente abbiamo una certezza: a Rapallo manca la corrente perché fa caldo. Se non è il caldo, è il sovraccarico della rete. Se non è il sovraccarico, sono gli alberi. Poi vento, pioggia e maltempo.