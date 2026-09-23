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previsioni arpal
Qualche nube al mattino in dissolvimento con il passare delle ore: temperature in calo
23 settembre 2026 | 07:10
Nubi irregolari al mattino su gran parte del Centro-Ponente, addensamenti alternati a schiarite a seguire con cielo sereno in serata ovunque: così la previsione di Arpal
VENTI: al mattino deboli o moderati da Est/Sud-Est lungo le coste e deboli variabili altrove; nel pomeriggio deboli meridionali sul Centro-Ponente con brezze costiere a Levante, brezze costiere ovunque in serata
MARE: fino a molto mosso a Ponente e mosso altrove al mattino, mosso sul Centro-Ponente e poco mosso a Levante nel pomeriggio con moto ondoso in graduale calo
TEMPERATURE: minime e massime in diminuzione
UMIDITÀ: su valori medi