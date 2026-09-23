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Il costo dell'opera

Portofino: sostituzione pontili e livellamento fondale, si parte

23 settembre 2026 | 19:00
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di Redazione

Redazione

Portofino: sostituzione pontili e livellamento fondale, si parte

La giunta comunale di Portofino ha approvato l’opera di “Completamento e sostituzione dei pontili al Molo Umberto I, zona Isolotto e apertura varco”. Deliberato anche il livellamento del fondale del porto, innalzatosi per l’apporto di detriti  che hanno creato anche più frequenti situazioni di “acqua alta” che grava sui negozi. L’incarico di progettazione era stato affidato era stato affidato all’Ing. Alessandro
Chini di Genova.

Di seguito a maggior chiarimento la delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

DELIBERA

Foto: acqua alta a Portofino