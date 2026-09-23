Portofino: drone, ultima verifica prima di diventare operativo

Ultimo collaudo a Portofino per attivare il drone termico che potrà monitorare il Borgo sia di giorno sia di notte per verificare traffico, eventuali persone disperse in mare o nel parco, incendi, presenza di persone sospette. L’apparecchio da cui partono i comandi sarà posizionato sul tetto del Comune ed i computer che rileveranno le immagini, saranno collocati negli uffici della polizia urbana i cui agenti saranno gli unici a poter accedere ai filmati, assieme, in caso di necessità, ad altre forze dell’ordine. Il drone potrà sostituire le funzioni delle stesse telecamere. Ora si attende il nulla osta per poter operare. L’entrata in servizio del drone è prevista nel 2027.