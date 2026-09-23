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Lettere/ “Recco: addio alla canfora abbattuta. Una poesia”
Da Alessandra Burigana
Ieri l’albero è stato abbattuto. Ora stanno piantando un alberello che impiegherà anni e anni per crescere. Rimane un grande piazzale parcheggio.
E rimangono tre alberi ai bordi della piazza che prima o poi faranno la stessa fine.
Le foto che ho ripreso da una postazione alta parlano da sole. Recco sempre più anonima, per non dire peggio. Più posti macchina e meno alberi, meno verde in città.
Ma si sa come funziona. I posteggi a pagamento sono un introito per le casse comunali e rendono. Gli alberi no.
Mi domando come mai non abbattano anche gli alberi sul fronte del Comune.
Sono cresciuti in altezza e non fanno più ombra come prima. Sono stabili quelli? Non sono malati? L’ambiente ringrazia.
Io saluto e vi invio la preghiera dell’albero all’uomo.
Sarà utile a qualcuno leggerla.
“Preghiera dell’albero all’uomo”, poesia di Raffaele Cormio, 1935 – 1952 – Archivi storici – Lombardia Beni Culturali https://share.google/qfHzpSQh2cBklOj0b