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La prima volta di una stagione così calda|
Estate: i 47 giorni con temperature pari o superiori ai 30°
Da Eliana Ruffoni, Università di Genova
I risultati dell’analisi condotta dall’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Genova sui dati dell’estate meteorologica 2026.
La serie storica dell’Osservatorio, che raccoglie dati in via Balbi 5 dal 1833, indica che quella appena trascorsa è stata l’estate più calda mai registrata, con una temperatura media di 26,8 °C: 0,3 °C in più rispetto al precedente record del 2022 e 1,1 °C in più rispetto al 2003.
A caratterizzare l’estate 2026 non sono stati tanto i picchi assoluti, quanto soprattutto la persistenza del caldo:
47 giorni con temperature massime pari o superiori a 30 °C, nuovo record della serie storica e 15 in più rispetto al 2022;
42 notti con temperature minime pari o superiori a 25 °C, anche in questo caso il valore più alto mai registrato;
nuovi record a luglio sia per la temperatura media mensile, 27,6 °C, sia per la temperatura minima media mensile, 24,8 °C.
L’analisi completa, con grafici e confronti sulla serie storica quasi bicentenaria dell’Osservatorio, è disponibile al link: https://life.unige.it/osservatorio-meteo-estate-2026