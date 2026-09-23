Estate: i 47 giorni con temperature pari o superiori ai 30°

La serie storica dell’Osservatorio, che raccoglie dati in via Balbi 5 dal 1833, indica che quella appena trascorsa è stata l’estate più calda mai registrata, con una temperatura media di 26,8 °C: 0,3 °C in più rispetto al precedente record del 2022 e 1,1 °C in più rispetto al 2003.

42 notti con temperature minime pari o superiori a 25 °C, anche in questo caso il valore più alto mai registrato;

nuovi record a luglio sia per la temperatura media mensile, 27,6 °C, sia per la temperatura minima media mensile, 24,8 °C.

L’analisi completa, con grafici e confronti sulla serie storica quasi bicentenaria dell’Osservatorio, è disponibile al link: https://life.unige.it/osservatorio-meteo-estate-2026