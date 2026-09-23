Casarza: Veleria San Giorgio celebra i 100 anni al Salone Nautico

Veleria San Giorgio S.r.l.

In occasione del prestigioso Salone Nautico Internazionale di Genova, Veleria San Giorgio (VSG), storica e rinomata azienda produttrice di giubbotti di salvataggio e dotazioni di sicurezza per la nautica, è profondamente orgogliosa di annunciare le celebrazioni per un traguardo aziendale storico e straordinario: il compimento del centesimo anno di attività.

Un secolo ininterrotto di successi, innovazione e passione dedicata alla sicurezza in mare. Questo prestigioso risultato è stato reso possibile anche grazie alla costante fiducia e alla preziosa collaborazione accordata ogni giorno dai propri partner, dai fornitori e dai clienti.

Per onorare questo memorabile anniversario, Veleria San Giorgio ha organizzato una speciale giornata celebrativa che si terrà giovedì 1 ottobre 2026. Sarà un momento imperdibile per condividere questo importante successo assieme agli operatori del settore, alla stampa e a tutti gli appassionati del mondo nautico.

Giovedì 1 ottobre 2026

Ore 18.00 | Aperitivo Celebrativo