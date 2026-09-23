Camogli: sede Croce Verde e ambulatorio, ipotesi magazzino Fs e progetto alternativo

Da comunicazione Comune di Camogli

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, convocata martedì 22 settembre, sono stati affrontati e chiariti temi cruciali per il futuro urbanistico, economico e sociale della città, ponendo al centro la trasparenza e la tutela dell’interesse pubblico.

Ex ospedale: chiarita la ricostruzione storica

Durante la seduta è stata fatta luce sulle vicende legate all’ex ospedale. Nell’arco degli ultimi vent’anni le diverse amministrazioni che si sono susseguite hanno avuto reiterate occasioni per riappropriarsi, tramite diritto di prelazione, di una parte fondamentale dell’immobile. Come evidenziato negli atti, la decisione definitiva di non esercitare tale riacquisto è stata assunta dai soli componenti della giunta con la delibera n. 73 del 16/06/2022, senza che vi sia stato alcun dibattito politico-amministrativo o pubblico. Il riacquisto di quella quota avrebbe garantito al Comune una posizione di forza contrattuale fondamentale nei confronti dei privati, permettendo di incidere direttamente sulle scelte future a beneficio della comunità.

Piazza Matteotti: stop a un’opera di cementificazione di 8.000 metri quadrati

In coerente attuazione del programma elettorale, l’Amministrazione ha eliminato in via definitiva il vecchio Piano Particolareggiato di piazza Matteotti. Il precedente progetto prevedeva oltre 8.000 metri quadrati di cementificazione all’interno di uno scavo di imponenti dimensioni. Il superamento di tale Piano è avvenuto senza alcuna conseguenza economica per le casse comunali, smentendo le ricostruzioni emerse in campagna elettorale che prospettavano impatti finanziari devastanti come condizione ineludibile.

Sede Croce Verde e “polo sanitario”: un impegno concreto

Relativamente al casotto dell’ex scalo ferroviario, l’Amministrazione ha avviato il percorso per la riqualificazione dell’area, da destinare a sede della Croce Verde e ad ambulatori medici. È già stato redatto e consegnato alla Soprintendenza il progetto di fattibilità necessario per superare il vincolo monumentale presente sull’immobile.

A differenza di quanto affermato in passato, i fatti dimostrano che l’iter non era mai stato realmente avviato: mancavano l’approvazione del progetto, la copertura economica e la predisposizione dei sottoservizi essenziali. L’Amministrazione ribadisce la ferma volontà di realizzare la struttura sanitaria e, pur mantenendo l’impegno sull’ex scalo, si dichiara pronta a valutare soluzioni logistiche alternative qualora si rendesse necessario per garantire in tempi certi un servizio fondamentale alla cittadinanza.

Apertura al confronto e coerenza politica