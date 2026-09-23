Temi del giorno:
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre.|
Brugnato Outlet: debutto della stagione autunno-inverno con sconti
Da Dell’angelo Media Relations
Brugnato 5Terre Outlet Village dà il benvenuto alla nuova stagione con Welcome Autumn, la nuova iniziativa in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Per tre giorni, acquistando due o più articoli delle collezioni autunno-inverno, sarà possibile ottenere una riduzione del 40% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti nei negozi aderenti all’iniziativa.
L’elenco dei brand aderenti all’iniziativa è consultabile nella pagina dedicata sul sito di Brugnato 5Terre Outlet Village. Un’occasione per rinnovare il guardaroba in vista dell’autunno scegliendo tra proposte moda, sportswear, calzature e accessori a condizioni ancora più vantaggiose.
Ad accompagnare le tre giornate di Welcome Autumn, dal 25 al 27 settembre, saranno inoltre presenti corner dedicati allo street food, con una proposta che spazierà dai grandi classici del cibo di strada, come hamburger e salsicce, ai churros e alle fritture di pesce, fino alle specialità della cucina tipica ligure. Il tutto accompagnato da una selezione di birre artigianali.
Per rendere ancora più agevole l’esperienza di visita, domenica 27 settembre saranno disponibili al costo di 5 euro navette in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare l’area dedicata sul sito.
Welcome Autumn arricchisce il calendario di iniziative di Brugnato 5Terre Outlet Village e accompagna l’arrivo della nuova stagione con un’opportunità di shopping dedicata alle collezioni autunno-inverno, nella cornice della Val di Vara, tra Cinque Terre e Versilia.
Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medievale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno. Tra i brand presenti Vicolo, Under Armour, Cmp, North Sails, Borbonese, Lindt, Liu-Jo Uomo, Arena, Tommy Hilfiger, Levi’s, Malo, Marina Militare Sportswear, Napapijri, Nike, New Balance, Pinko, Puma, Twinset, Elena Mirò, Timberland e molti altri. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village è anche l’unico Centro a offrire un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali.