Brugnato Outlet: debutto della stagione autunno-inverno con sconti

Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medievale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno. Tra i brand presenti Vicolo, Under Armour, Cmp, North Sails, Borbonese, Lindt, Liu-Jo Uomo, Arena, Tommy Hilfiger, Levi’s, Malo, Marina Militare Sportswear, Napapijri, Nike, New Balance, Pinko, Puma, Twinset, Elena Mirò, Timberland e molti altri. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village è anche l’unico Centro a offrire un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali.