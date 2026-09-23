Auto: “Epiq Luna Park” e la nuova Škoda Epiq, 100% elettrico

Da Daniele Paganelli, Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

Arriva “Epiq Luna Park”: Piemme Auto e Tuscania Auto si trasformano in un luna park per il debutto della nuova Škoda Epiq 100% elettrica

Sabato 26 settembre 2026, a Empoli e a Lucca, una giornata di giochi, premi e test drive per tutta la famiglia

Empoli e Lucca, settembre 2026 — Sabato 26 settembre 2026 Piemme Auto (Empoli) e Tuscania Auto (Lucca) aprono le porte a “Epiq Luna Park”, un evento speciale dedicato al lancio della nuova Škoda Epiq, il primo modello 100% elettrico del marchio pensato per la vita di tutti i giorni.

Per l’occasione i due showroom si trasformeranno in un vero luna park a tema, con cinque aree di gioco pensate per grandi e piccoli: zucchero filato, popcorn, tiro ad anelli, il salterello a tempo e il gioco dei barattoli. Un modo diverso e coinvolgente per avvicinarsi alla nuova Epiq, unendo intrattenimento e scoperta del prodotto.

Al centro dell’esperienza il percorso “Costruisci la tua Epiq”: ogni visitatore riceve un passaporto a timbri che si completa in tre tappe — partecipando a una delle aree di gioco, richiedendo un preventivo personalizzato e, al ritorno in concessionaria, effettuando un test drive. Chi completa il percorso e acquista la nuova Epiq riceve in omaggio l’adattatore V2L (vehicle-to-load) Škoda, che trasforma l’auto in una fonte di energia portatile per ricaricare un’e-bike, alimentare un frigo da campeggio e molto altro. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2026.

Per partecipare è possibile pre-registrarsi online e ricevere già il passaporto da stampare, oppure ritirarlo direttamente in showroom il giorno dell’evento: https://www.gruppomechetti.it/promozioni/altro/epiq-luna-park-skoda-epiq-in-anteprima-a-empoli-e-lucca/

“Epiq Luna Park” sarà aperto al pubblico sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, sia da Piemme Auto a Empoli sia da Tuscania Auto a Lucca.