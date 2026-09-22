Temi del giorno:
escursioni, visite guidate e musica|
Val d’Aveto: attività all’aperto nel prossimo fine settimana
Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”
Le ultime piogge hanno dato nuova linfa ai boschi e la nuova buttata potrebbe arrivare giusto in tempo per domenica: sul Monte Zatta, il nostro Micologo accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo dei funghi, tra ricerca, riconoscimento e raccolta in sicurezza. Un’occasione speciale per immergersi nella natura, insieme a tante altre proposte nelle Valli del Parco dell’Aveto. Cominciamo con le attività all’aria aperta proposte dai nostri associati.
Domenica 27 settembre
Raccolta funghi con il Micologo. Tornano le nostre escursioni micologiche con possibilità di raccolta funghi in sicurezza! Questa prima uscita ti porterà a scoprire il regno dei funghi nella zona del Monte Zatta, in Comune di Mezzanego. Per info: tel. 334 6117 354. Prenotazioni e pagamento online: https://experience.bricchidema.it/esperienze/raccolta-funghi-con-il-micologo-monte-zatta-mezzanego.1258
La Voce della Pietra: Facile escursione guidata pomeridiana fra mito, natura e musica, con concerto finale all’Abbazia di Borzone. Prenotazioni e pagamento online: bricchidema.it/la-voce-della-pietra
Wild Horsewatching: Proseguono gli appuntamenti domenicali con le escursioni guidate di Wild Horsewatching per osservare da vicino i cavalli selvaggi del Parco dell’Aveto: un’esperienza unica in Italia. Dettagli e calendario completo al link qui sopra. Info e prenotazioni: Tel. 347 3819 395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com
Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto: Le faggete autunnali della Rocca della Pecora, delle Pietre Bianche e della Cipolla nel primo foliage stagionale con pranzo conviviale di chiusura stagione estiva in rifugio. Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo Tel. 333 950 38 70
Su richiesta: Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour. Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.
Altri eventi nei nostri Comuni:
Borzonasca sabato 26: Stelle in Malga – Luna e Saturno al Rifugio Malga Zanoni. Ultimo appuntamento 2026 per l’osservazione del cielo sopra alla Malga! Con Media Montagna – The Outdoor Inside. Info e prenotazioni: tel. 345 022 5175 – rifugiozanoni@gmail.com
Borzonasca sabato 26 e domenica 27: Giornate Europee del Patrimonio. Visite guidate al Mulino di Belpiano Ra Pria dalle h 14.30 alle h 18.00 oppure su prenotazione ai n. tel. 347 0469 140 – 347 4814 55
Borzonasca domenica 27: Evento di musica medievale con il Duo De L’Àrboa. h 18.00 presso l’Abbazia di Borzone, nell’ambito dell’iniziativa La Voce della Pietra (possibile assistere solo al concerto, su prenotazione)
Santo Stefano d’Aveto venerdì 25 e sabato 26: Open day della Scuola di Musica – Casa di S. Cecilia
Santo Stefano d’Aveto sabato 26 e domenica 27: Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato. Sabato: mostra zootecnica, premiazioni, mungitura, gimkana a cavallo, mercatini, degustazione formaggi, serata danzante con Marino Castelli. Domenica: Triathlon del Boscaiolo, mercatini, giro con gli asinelli, bande musicali, giochi antichi, mostra trattori, trebbiatura del grano, stand gastronomici. In caso di maltempo sarà rinviata a domenica 4 Ottobre