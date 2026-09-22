Val d’Aveto: attività all’aperto nel prossimo fine settimana

Le ultime piogge hanno dato nuova linfa ai boschi e la nuova buttata potrebbe arrivare giusto in tempo per domenica: sul Monte Zatta, il nostro Micologo accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo dei funghi, tra ricerca, riconoscimento e raccolta in sicurezza. Un’occasione speciale per immergersi nella natura, insieme a tante altre proposte nelle Valli del Parco dell’Aveto. Cominciamo con le attività all’aria aperta proposte dai nostri associati.