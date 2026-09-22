Sori: a San Bartolomeo la tradizionale castagnata

Domenica 4 ottobre, nei boschi della Società di mutuo soccorso di San Bartolomeo Sori, tradizionale castagnata. Dalle 12 stand gastronomico con polenta, focaccette, caldarroste e frittelle sia dolci che salate. Musica e divertimento con il gruppo Michael e la sua band.

Disponibile un servizio di bus navetta a partire dalle ore 12 con partenza dal Bar Crovetto. In caso di maltempo, l’evento è rinviato a domenica 11 ottobrecastagnata