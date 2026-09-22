Sestri: Silvio Raffo presenta “L’ombra Gemella”

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti di cui l’ultimo di sabato 5 settembre che anticipava la sezione “Donne e Percorsi, siamo tutte Olga” con Fiorella Colombo e il suo Barbablù, all’interno della quindicesima edizione di Aperitivo Letterario a cura di Teatri di Levante / The Hub , con la direzione artistica di Carmen Falcone , conosciamo un po’ da vicino il protagonista del quarto appuntamento che si terrà sempre a Sestri Levante sabato 26 settembre alle ore 18 in sala Carlo Bo – Palazzo Fascie Rossi, Corso Colombo. Nel segno del Giallo: L’Ombra Gemella. Chi è Silvio Raffo, l’autore de L’Ombra Gemella (e di tantissimo altro)? Silvio Raffo (all’anagrafe Silvio della Porta Raffo) è un importante poeta, scrittore, traduttore e critico letterario italiano, nato a Roma. È ampiamente riconosciuto come uno dei massimi esperti e divulgatori in Italia della poesia angloamericana, in particolare per aver tradotto l’opera omnia di Emily Dickinson per i Meridiani Mondadori. Anche se nato a Roma, vive e opera da tempo a Varese. Nella città lombarda ha insegnato a lungo presso il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” e, nel 1986, ha fondato il centro di cultura creativa “La Piccola Fenice”, che dirige tuttora. Oltre alla sua attività di docente e conferenziere, collabora regolarmente con diverse università e testate letterarie.

Principali Opere e Successi Letterari: Narrativa: Il suo successo più noto al grande pubblico è il romanzo gotico “La voce della pietra” (1996), finalista al Premio Strega nel 1997. Da questo libro è stato tratto il film hollywoodiano del 2017 Voice from the Stone, interpretato da Emilia Clarke, presentato al RIFF a Sestri Levante nel 2018. Poesia: Ha esordito giovanissimo nel 1967 con I giorni delle cose mute. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerose sillogi di successo (tra cui La ferita celeste, L’estasi insicura e Il taccuino del recluso), ottenendo prestigiosi riconoscimenti come i premi Montale, Cardarelli e Gozzano. Oltre alla monumentale opera su Emily Dickinson, ha tradotto le opere di altre grandi autrici e autori di lingua inglese come le sorelle Brontë, Christina Rossetti, Dorothy Parker e Alfred Douglas.

Raffo è già stato ospite a Sestri Levante altre due volte, in occasione del suo film al Riviera International film Festival e all’interno della rassegna teatri di Levante con uno spettacolo su Emily Dickinson. Silvio Raffo è la punta di diamante della rassegna “Aperitivo letterario” 2026. Quello del 26 settembre è certamente un incontro stimolante e decisamente interessante.

Chiacchiera con lui l’ideatrice della rassegna Carmen Falcone. Segue come sempre un delizioso aperitivo ligure offerto dalla Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Sestri Levante in collaborazione con Mediterraneo servizi e Palazzo Fascie Rossi. Ecco la locandina con tutti gli appuntamenti.