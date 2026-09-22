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Demanio marittimo: gare entro l’anno|
Sestri: il Comune ha definito le linee guida delle concessioni demaniali
Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante
Completato l’aggiornamento del Pud, a Sestri Levante riprende l’iter delle nuove assegnazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che definisce procedure e criteri con cui l’ente metterà a bando spiagge, chioschi, ormeggi e attività collegate, dando mandato all’Ufficio Demanio di predisporre i bandi. Gli spazi per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro sono già stati assegnati. Ora è il turno dei chioschi, verande e dehor, poi gli ormeggi commerciali, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, infine le altre concessioni commerciali.
In base all’indirizzo della Giunta, le nuove concessioni dureranno da 5 a 15 anni, in proporzione agli investimenti previsti, e ogni bando fisserà tempi massimi per i lavori, con penali in caso di ritardi. L’obiettivo dichiarato è una transizione ordinata, in linea con i principi europei di trasparenza e concorrenza, ma capace di tutelare anche la continuità dei servizi, il turismo e l’economia locale, la conservazione delle infrastrutture e gli introiti per Stato, Regione e Comune.
Tra i criteri emergono la valorizzazione dei progetti che prevedono sconti, entro il 20%, per residenti, disabili, minori, famiglie numerose e anziani, e delle proposte che occupano con i manufatti meno spazio di quello consentito, per lasciare più libera la vista sul mare. Tra gli elementi di valutazione c’è anche l’impegno a versare un contributo annuale, sotto forma di sponsorizzazione, che il Comune destinerà a servizi a sostegno dello sviluppo turistico della città.
Spiega l’Assessore al Demanio Luigi Ceffalo: «Insieme a un’equa valorizzazione delle competenze acquisite con l’esperienza, i criteri sono essenzialmente tesi a traguardare una migliore fruizione dei litorali sia in termini di opere sia in termini di servizi; basso impatto ambientale favorendo specializzazioni e diversificazioni tra le proposte delle varie attività con servizi serali e destagionalizzati anche in un’ottica di stabilizzazione occupazionale». Conclude il Sindaco Francesco Solinas: «La nostra Amministrazione con professionalità e coraggio sta portando a termine un iter complicato e complesso. L’obiettivo è una riqualificazione dei litorali, un miglioramento dell’offerta turistica balneare nel rispetto dei valori naturalistici presenti nell’interesse di residenti, operatori e ospiti. Ringrazio l’Assessore Ceffalo e gli Uffici comunali per il grande lavoro svolto».