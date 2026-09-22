Sestri: il Comune ha definito le linee guida delle concessioni demaniali

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Completato l’aggiornamento del Pud, a Sestri Levante riprende l’iter delle nuove assegnazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che definisce procedure e criteri con cui l’ente metterà a bando spiagge, chioschi, ormeggi e attività collegate, dando mandato all’Ufficio Demanio di predisporre i bandi. Gli spazi per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro sono già stati assegnati. Ora è il turno dei chioschi, verande e dehor, poi gli ormeggi commerciali, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, infine le altre concessioni commerciali.

In base all’indirizzo della Giunta, le nuove concessioni dureranno da 5 a 15 anni, in proporzione agli investimenti previsti, e ogni bando fisserà tempi massimi per i lavori, con penali in caso di ritardi. L’obiettivo dichiarato è una transizione ordinata, in linea con i principi europei di trasparenza e concorrenza, ma capace di tutelare anche la continuità dei servizi, il turismo e l’economia locale, la conservazione delle infrastrutture e gli introiti per Stato, Regione e Comune.