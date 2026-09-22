‘Santa’: visita guidata gratuita a Villa Durazzo

In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2026, la Progetto Santa Margherita Srl, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, invita il pubblico a visitare il parco storico di Villa Durazzo, uno dei complessi paesaggistici più suggestivi del Golfo del Tigullio.

Esteso per circa tre ettari e affacciato sul mare, il parco si articola in tre principali settori: il piccolo Agrumeto, nucleo più antico situato sul terrazzamento prospiciente il mare; il Giardino all’Italiana, caratterizzato da aiuole geometriche delimitate da siepi di mirto e ilex e il Bosco Romantico all’Inglese, che si sviluppa lungo il pendio della collina e offre una suggestiva commistione di specie esotiche e mediterranee. Alle ore 10:30 è in programma una visita guidata alla scoperta delle aree riaperte al pubblico grazie agli interventi di restauro realizzati nell’ambito del PNRR per la valorizzazione dei parchi e giardini storici.

L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per conoscere i nuovi strumenti tecnologici installati all’interno del parco, progettati per facilitare l’esplorazione dei principali punti di interesse e delle curiosità storiche e botaniche del complesso. Il percorso si concluderà nella nuova sala Edulab dove sarà possibile ammirare insieme il plastico 3d del parco e approfondire ulteriormente la sua storia e la sua articolazione paesaggistica. La visita guidata si terrà domenica 27 settembre alle ore 10:30. La partecipazione è gratuita. Il punto d’incontro è presso il bookshop di Villa Durazzo. Per informazioni: 0185 472637, info@villadurazzo.it.