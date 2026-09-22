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Venerdì 25 settembre|
‘Santa’: visita guidata alla scoperta di quattro Oratori
Riceviamo
Venerdì 25 settembre “Andar per Oratori: storia, storie e curiosità”, visita guidata gratuita alla scoperta dei quattro oratori cittadini di Santa Margherita Ligure, con la loro storia, le loro caratteristiche e le loro emergenze artistiche.
Il percorso, con partenza alle ore 17.30 dall’oratorio di San Bernardo, proseguirà con la visita degli oratori della Buona Morte e dell’Addolorata per poi concludersi presso l’oratorio di Sant’Erasmo di Corte.
“Questa visita – sostiene la guida turistica Matteo Bavestrello – è anche l’occasione per rileggere il tessuto urbano e sociale che ha visto nascere e sviluppare gli oratori.”
L’evento -con il contributo ed il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e reso possibile dalla collaborazione delle confraternite- è gratuito ed è tenuto da una guida turistica abilitata.