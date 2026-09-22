‘Santa’: visita guidata alla scoperta di quattro Oratori

Venerdì 25 settembre “Andar per Oratori: storia, storie e curiosità”, visita guidata gratuita alla scoperta dei quattro oratori cittadini di Santa Margherita Ligure, con la loro storia, le loro caratteristiche e le loro emergenze artistiche.

“Questa visita – sostiene la guida turistica Matteo Bavestrello – è anche l’occasione per rileggere il tessuto urbano e sociale che ha visto nascere e sviluppare gli oratori.”