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Domenica 27 settembre|
‘Santa’: “Due chiacchiere tra le righe” con “Appuntamento al Belvedere”
Da Marina Marchetti
Domenica 27 settembre alle ore 17,30 a Santa Margherita Ligure avrà inizio a Spazio Aperto di Via dell’Arco la rassegna “Due chiacchiere tra le righe” a cura di Marina Marchetti.
La prima graditissima ospite sarà la scrittrice Gabriella Ledda Spada che, per l’occasione, presenterà il suo nuovo romanzo “Appuntamento al belvedere”, edito dalla Casa editrice Bastoggi.
Il libro è ambientato nella nostra bellissima terra di Liguria. La passione per il mare e l’insicurezza per via di un lavoro precario spingono Alberto, protagonista principale di questo romanzo, a cercare lontano dal paese natio nuove opportunità, per dare senso e felicità a un futuro che gli appare mediocre. Ma chi è veramente Alberto?
Lo scopriremo insieme? Forse… ma incontreremo anche altri curiosi personaggi e temi importanti di cui parlare, che fanno da sfondo a questa intrigante storia ambientata a Coldirodi, frazione di Sanremo, il bellissimo borgo fondato dai Cavalieri di Rodi nel IX secolo, luogo suggestivo ricco di arte, cultura e tradizioni.
L’autrice Gabriella Ledda Spada, giornalista e scrittrice milanese è da sempre innamorata della Liguria e del suo mare.
Ha collaborato in qualità di giornalista con il mensile “Qui Touring”, “Ville e Giardini” e altre autorevoli testate, tra le quali il “Corriere della Sera”. Con il marito Maurizio Spada, direttore e fondatore dell’Istituto “Uomo e Ambiente di Milano”, si dedica alla salvaguardia dell’ambiente.
Nel 2017 ha esordito come scrittrice con il romanzo “Brando”, a cui nel 2021 ha fatto seguito “La sciarpa di Delfino”‘, ambientato in buona parte a Santa Margherita Ligure.
Iniziativa patrocinata dal Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Fondazione Il Mondo.