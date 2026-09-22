‘Santa’: “Due chiacchiere tra le righe” con “Appuntamento al Belvedere”

Il libro è ambientato nella nostra bellissima terra di Liguria. La passione per il mare e l’insicurezza per via di un lavoro precario spingono Alberto, protagonista principale di questo romanzo, a cercare lontano dal paese natio nuove opportunità, per dare senso e felicità a un futuro che gli appare mediocre. Ma chi è veramente Alberto? Lo scopriremo insieme? Forse… ma incontreremo anche altri curiosi personaggi e temi importanti di cui parlare, che fanno da sfondo a questa intrigante storia ambientata a Coldirodi, frazione di Sanremo, il bellissimo borgo fondato dai Cavalieri di Rodi nel IX secolo, luogo suggestivo ricco di arte, cultura e tradizioni.

L’autrice Gabriella Ledda Spada, giornalista e scrittrice milanese è da sempre innamorata della Liguria e del suo mare.

Ha collaborato in qualità di giornalista con il mensile “Qui Touring”, “Ville e Giardini” e altre autorevoli testate, tra le quali il “Corriere della Sera”. Con il marito Maurizio Spada, direttore e fondatore dell’Istituto “Uomo e Ambiente di Milano”, si dedica alla salvaguardia dell’ambiente.

Nel 2017 ha esordito come scrittrice con il romanzo “Brando”, a cui nel 2021 ha fatto seguito “La sciarpa di Delfino”‘, ambientato in buona parte a Santa Margherita Ligure.