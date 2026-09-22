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il 23 settembre 2026 alle ore 20.30

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Attualità
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Riva Trigoso incontra il sindaco, invito ai cittadini a partecipare

22 settembre 2026 | 10:13
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Riva Trigoso incontra il sindaco, invito ai cittadini a partecipare
La biblioteca

Dalla Consulta Borgo Riva

Nell’ambito degli incontri che il Sindaco dedica periodicamente alle frazioni, l’appuntamento con Riva Trigoso e il momento di confronto della Consulta Borgo Riva con la cittadinanza si svolgeranno congiuntamente. Sindaco, Consulta e cittadini saranno così riuniti in un’unica occasione, evitando sovrapposizioni e favorendo la più ampia partecipazione possibile.

L’incontro rappresenterà per la Consulta Borgo Riva e per la cittadinanza un’importante occasione per ricevere aggiornamenti e indicazioni sulle numerose questioni già sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione.

A titolo esemplificativo, si richiamano alcune delle richieste maggiormente segnalate dalla cittadinanza: la nuova viabilità alternativa Riva Trigoso–Arinox/Fincantieri, il progetto del Bagnun, la situazione della zona Croce Rossa, il completamento della passeggiata e la riqualificazione del parco giochi di Ponente, nonché la passeggiata di Levante.

La Consulta invita quindi i cittadini a partecipare e a presentare ulteriori segnalazioni, domande e proposte, affinché possano trovare spazio nel confronto.

L’incontro si terrà il 23 settembre 2026 alle ore 20.30 presso la Sala polivalente della Biblioteca del Mare.

Per la Consulta Borgo Riva: Silvia Bracco; Luigi Sartor; Eugent Zeka; Laura Montanari

 