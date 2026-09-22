Riva Trigoso incontra il sindaco, invito ai cittadini a partecipare

Nell’ambito degli incontri che il Sindaco dedica periodicamente alle frazioni, l’appuntamento con Riva Trigoso e il momento di confronto della Consulta Borgo Riva con la cittadinanza si svolgeranno congiuntamente. Sindaco, Consulta e cittadini saranno così riuniti in un’unica occasione, evitando sovrapposizioni e favorendo la più ampia partecipazione possibile.