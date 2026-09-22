Recco: “In cammino con Francesco” fa tappa venerdì 25

Quattro chiese francescane per quattro appuntamenti tra musica, parola e arte pensati per riscoprire la figura di San Francesco d’Assisi e il suo messaggio a ottocento anni dalla morte. Da mercoledì 23 a sabato 26 settembre, sempre alle ore 20.30, si svolgerà “In cammino con Francesco”, ciclo di spettacoli promosso dal Comune di Genova in collaborazione con la GOG – Giovine Orchestra Genovese e Teatro Ipotesi nell’ambito del progetto “Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità”, patrocinato dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte del Santo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il percorso prenderà avvio mercoledì 23 settembre nella Chiesa di San Francesco d’Albaro, proseguirà giovedì 24 nella Chiesa della Santissima Annunziata di Portoria (Chiesa di Santa Caterina) e venerdì 25 nella Chiesa di San Francesco a Recco, per concludersi sabato 26 nella Chiesa di Nostra Signora degli Angeli a Genova Voltri. Ogni serata sarà introdotta da un approfondimento storico-artistico dedicato alla chiesa che ospita il concerto, seguito dalle letture di Pino Petruzzelli, autore del testo e regista del progetto, e dalle esecuzioni di un ensemble di ottoni dell’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice. Le introduzioni saranno affidate a Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova, per il primo appuntamento; a Farida Simonetti, presidente del FAI Liguria, per il concerto di Recco; e a Irene Fava per il secondo e l’ultimo incontro conclusivo a Voltri.

Il programma musicale comprende una rielaborazione di melodie gregoriane realizzata dal compositore e musicologo Federico Gon – Dies iræ, Kyrie, Credo, Gloria, Agnus Dei e Sanctus – affidati a un organico di due corni e due tromboni. La scelta di un ensemble cameristico consente di valorizzare le caratteristiche acustiche degli edifici e di costruire un rapporto diretto tra musica, parola e spazio architettonico.

Al centro del progetto è la figura di Francesco d’Assisi nella sua dimensione religiosa e attraverso l’eredità culturale del suo pensiero. Pino Petruzzelli costruisce il percorso delle letture a partire dal Cantico delle Creature, affiancandovi scritti di Papa Francesco, pagine del Francesco d’Assisi di Hermann Hesse e parole di un frate francescano Rom. Testi di epoche e provenienze differenti che si incontrano intorno ad alcuni temi: la fraternità, la solidarietà, il rispetto dell’altro, il rapporto tra uomo e natura, la costruzione della pace.

«Credo che sia indispensabile, per la sopravvivenza del pianeta, ripartire dal messaggio che Francesco d’Assisi ci ha lasciato: il rispetto dell’Altro da sé e della Natura. Capire che nessuno deve essere escluso perché siamo tutti in uno stesso mare, certo, chi su uno yacht e chi su una zattera, ma abbiamo bisogno di tutti. La Fratellanza e la Solidarietà per lo sviluppo della Pace. Allo stesso modo dobbiamo capire che il rispetto della natura è fondamentale per la vita del pianeta», scrive Pino Petruzzelli nel testo di presentazione del progetto.