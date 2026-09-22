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Recco: abbattuta la canfora a rischio crollo in piazza Matteotti
Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Rischiava di crollare da un momento all’altro la canfora abbattuta questa mattina in piazza Matteotti, un albero che le verifiche tecniche avevano giudicato instabile e pericoloso. Già domani mattina sarà messa a dimora una nuova pianta della stessa specie botanica, così da garantire continuità al patrimonio arboreo della piazza.
“Era diventata un rischio per i passanti e per le auto, non potevamo ulteriormente perdere tempo – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al Verde pubblico Edvige Fanin – come si evince chiaramente dalle foto. Quest’ultimo anno abbiamo effettuato un grande lavoro di monitoraggio su tutti gli alberi, con conseguente investimento. Le piante che era imprescindibile abbattere lo abbiamo fatto, ma altre trenta sono state piantate in aggiunta al patrimonio arboreo cittadino. È in corso la mappatura di tutti gli alberi del territorio. Siamo convinti che le piante siano una risorsa per Recco e che, allo stesso tempo, si debba intervenire dove necessario per garantire la sicurezza dei cittadini. L’attenzione del Comune per il verde è massima e le verifiche effettuate ne sono la prova, tanto più che vengono ripetute nel tempo per valutare il da farsi”.
Il Comune compenserà, dunque, la rimozione con un nuovo albero idoneo all’ambiente urbano. Entro la fine dell’anno sarà completata la mappatura digitale del verde cittadino, un database consultabile dai cittadini che permetterà di conoscere lo stato del patrimonio arboreo. Gli alberi nelle aree urbane, infatti, riducono la temperatura locale fino a 4°C grazie all’ombra e all’evapotraspirazione, contribuendo a contrastare le isole di calore e lo smog.