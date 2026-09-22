Recco: abbattuta la canfora a rischio crollo in piazza Matteotti

“Era diventata un rischio per i passanti e per le auto, non potevamo ulteriormente perdere tempo – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al Verde pubblico Edvige Fanin – come si evince chiaramente dalle foto. Quest’ultimo anno abbiamo effettuato un grande lavoro di monitoraggio su tutti gli alberi, con conseguente investimento. Le piante che era imprescindibile abbattere lo abbiamo fatto, ma altre trenta sono state piantate in aggiunta al patrimonio arboreo cittadino. È in corso la mappatura di tutti gli alberi del territorio. Siamo convinti che le piante siano una risorsa per Recco e che, allo stesso tempo, si debba intervenire dove necessario per garantire la sicurezza dei cittadini. L’attenzione del Comune per il verde è massima e le verifiche effettuate ne sono la prova, tanto più che vengono ripetute nel tempo per valutare il da farsi”.