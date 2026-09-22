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Stasera e domani va in scena il suo "Chiara di Dio"

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Attualità
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Rapallo: visita del regista Carlo Tedeschi al sindaco

22 settembre 2026 | 14:08
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: visita del regista Carlo Tedeschi al sindaco

Dall’ufficio stampa Compagnia RDL

Visita istituzionale stamane dell’autore e regista Carlo Tedeschi al Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci; presenti anche l’Assessore alla Cultura Fabio Mustorgi e la Consigliera Elisabetta Lai. Nel corso del cordiale incontro il regista ha ripercorso le tappe del suo approccio al mondo del teatro avvenuto proprio a Rapallo dove debuttò a 19 anni nell’Auditorium delle Clarisse con “Profumo di fiori” di George Sanders, diretto da Mario Forella suo scopritore e mentore.

Quell’auditorium che,  questa sera e domani  23 settembre, vedrà in scena una delle sue opere di maggior successo “Chiara di Dio” musical, di cui ha curato copione e regia attingendo direttamente alle fonti francescane, allestimento interpretato dalla Compagnia Rdl.

Lo spettacolo ha il patrocinio della Commissione Europea e del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi che coordina le iniziative ufficiali per l’anniversario (1226-2026).

L’incontro si è concluso con il reciproco impegno di future collaborazioni.

 