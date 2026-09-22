Rapallo: visita del regista Carlo Tedeschi al sindaco

Visita istituzionale stamane dell’autore e regista Carlo Tedeschi al Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci; presenti anche l’Assessore alla Cultura Fabio Mustorgi e la Consigliera Elisabetta Lai. Nel corso del cordiale incontro il regista ha ripercorso le tappe del suo approccio al mondo del teatro avvenuto proprio a Rapallo dove debuttò a 19 anni nell’Auditorium delle Clarisse con “Profumo di fiori” di George Sanders, diretto da Mario Forella suo scopritore e mentore.