Rapallo: recital per i 50 anni di attività di Alberto Cupido

Riaprono le porte del teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 25 settembre, alle 21 con un grande evento “Il canto che non tace”: il recital dedicato ai cinquant’anni di attività di Alberto Cupido, 78 anni, grande tenore di fama internazionale, originario di Portofino che vive da trent’anni a Rapallo. La sua storia di artista sarà ripercorsa in una serata che si preannuncia indimenticabile. Sempre con l’allestimento e l’organizzazione della Fondazione Teatro Sociale di Camogli, la serata, presentata da Danilo Boaretto, vedrà naturalmente l’esibizione dello stesso Cupido che canterà tre dei dieci brani in programma. La parte musicale vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, che sarà diretta da Giuseppe Acquaviva. Sul palco, oltre che Alberto Cupido, si esibiranno il mezzosoprano Elena Belfiore e il soprano Ksenia Bomarsi. A raccontare il senso di questa serata è lo stesso Alberto Cupido, ricordando proprio l’esordio con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova: «Era il 1976, verso ottobre quando arrivò il mio esordio al Teatro Carlo Felice che all’epoca era ospitato al Teatro Margherita. Ricordo che fui scritturato all’ultimo momento. Stavo tornando da Siena dove avevo seguito e preso parte al Maggio Fiorentino, quando fui contattato dal tempio della lirica genovese cui mi ero un po’ sfacciatamente proposto proprio per Madama Butterfly. Mi chiamarono e provai quell’emozione di cinquant’anni fa, che poi non mi ha mai lasciato».