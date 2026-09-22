Rapallo: il saluto al comandante Locamare Michele Schina

Da ufficio stampa Comune di Rapallo

Si è svolta questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Rapallo, la cerimonia di saluto al comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Michele Schina, che lascia l’incarico dopo cinque anni, e di benvenuto al nuovo comandante Armando Di Somma.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Elisabetta Ricci, il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico l’onorevole Roberto Bagnasco, gli assessori Filippo Lasinio e Fabio Mustorgi, i consiglieri comunali Elisabetta Lai e Gerolamo Giudice, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, tenente di vascello Donato Florio, oltre a rappresentanti delle autorità militari e delle forze dell’ordine.

“Il mare è la nostra storia, la nostra economia, la nostra anima – ha sottolineato il sindaco Elisabetta Ricci –. Il mio grazie oggi va al comandante Schina: in questi anni il nostro dialogo è stato continuo e non sono mai mancate disponibilità, presenza e collaborazione. Gli auguro il meglio per il suo futuro e Rapallo gli sarà sempre riconoscente’. Il sindaco ha quindi dato il benvenuto a Di Somma, augurandogli buon lavoro e confermando la volontà di proseguire la collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo.

Al ringraziamento si è unito il presidente Mentore Campodonico: “A nome dell’intero Consiglio comunale esprimo apprezzamento, stima e gratitudine per questi cinque anni. Con Michele Schina abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione diventato anche amicizia. Ad Armando Di Somma il nostro benvenuto: abbiamo un unico obiettivo, lavorare al meglio per la nostra comunità. Buon vento a entrambi”. Schina ha ricordato i cinque anni trascorsi a Rapallo, dalla rinascita del porto Carlo Riva alla riqualificazione del lungomare, fino alla riapertura dello specchio acqueo, all’avvio del servizio marittimo e al recente ripristino del punto di fonda per le navi da crociera: “Lavorare fianco a fianco con i rappresentati dell’amministrazione stato non solo un compito, ma un onore”.