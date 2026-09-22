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La cerimonia questa mattina|
Prefettura: Medaglie d’Onore agli eredi dei deportati nel lager nazisti
Dalla Prefettura di Genova
Nella mattinata odierna, presso questa Prefettura, Palazzo Doria Spinola – Sala del Consiglio della Città Metropolitana – alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti, conferita dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 25 giugno 2026.
La Repubblica Italiana, con Legge del 13 gennaio 2025, n. 6, riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.
A ricevere le Medaglie d’Onore sono stati i familiari dei seguenti deportati ed internati:
BERTULLA Renato
BRIATA Andrea
CALAMARI Orlando
COSTA Filippo
DE BARBIERI Michelangelo
DEL PAPA Leone
DUCOLI Antonio
FAVONI Giuseppe
GENTILUOMO Celestino
LORENZINI Rinaldo
MILANI Antonio
MOLINO Francesco
MUSSO Paolo
PALOMBA Francesco
PENCO Enrico
PETTENELLO Bruno
RIVA Ido
ROAGNA Antonio
ROMEI Andrea Gino
ROVIDA Francesco
TALIERCIO Giuseppe
VARATTA Elvio
ZURLO Pietro