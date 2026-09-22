Prefettura: Medaglie d’Onore agli eredi dei deportati nel lager nazisti

Nella mattinata odierna, presso questa Prefettura, Palazzo Doria Spinola – Sala del Consiglio della Città Metropolitana – alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti, conferita dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 25 giugno 2026.