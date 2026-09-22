Portofino international: i segreti per mantenere alta la fama

Portofino, scoperta turisticamente dagli inglesi, ha una notorietà internazionale. Per spiegare a tanti stranieri dove si trova Genova, gli si dice che è vicina a Portofino. Dopo il boom del ‘900, il Borgo ad inizio millennio ha avuto anni di débacle. Poi la volontà della nuova amministrazione e una buona dose di fortuna sono riusciti a invertire la rotta. In tre mosse: una scelta di Caterina Caselli; la presentazione della Ferrari color Portofino; il pre matrimonio di due rampolli indiani.

Gennaio 2001. Portofino è sconvolta per la scomparsa di Francesca Vacca Agusta il cui corpo verrà ritrovato successivamente in Costa Azzurra, trasportato dalla corrente. La notizia tiene banco sui media per mesi. L’immagine di Portofino ne soffre. Nel Borgo arrivano centinaia di persone che vogliono vedere la lussuosa Villa Altachiara dove Francesca Vacca abitava e da dove è sparita, caduta in mare dalla sottostante scogliera.

Agosto 2012. La giunta con sindaco Giorgio D’Alia, attuale vicesindaco, vuole invertire la rotta e organizzare uno spettacolo che spezzi il legame Portofino-Francesca Vacca Agusta. L’allora assessore Roberto Viacava si reca dalla cantante manager della “Sugar srl” Caterina Caselli per chiedere di organizzare uno spettacolo in Piazzetta. “Casco d’oro” lo spettacolo ce l’ha già confezionato: un concerto con Andrea Bocelli da riprendere all’Arena di Verona e destinato ad essere poi proiettato in 50 Paesi del mondo. La cantante ascoltato Viacava non ha dubbi: il concerto anziché a Verona verrà registrato a Portofino e ripreso con un video che propone scorci meravigliosi del Borgo. La prima proiezione a Londra nel gennaio 2013 ottiene un successo strepitoso. Centinaia i turisti che dopo avere visto il documentario faranno visita nel Borgo.

Settembre 2017. A Portofino viene presentata la Ferrari color Portofino. Un lancio che ha una eco mondiale. La vettura tra l’altro trova un ampio consenso in tutto il mondo: il primo anno di produzione vende 196.061 vetture. Portofino gongola perché il ritorno è concreto con l’arrivo di turisti ferraristi e un netto incremento nell’ospitalità di lusso. Il sindaco Matteo Viacava è raggiante.

Giugno 2024. Pre matrimonio nel Borgo per Radhika Merchant e Amant Anbani, figlio di uno degli imprenditori più ricchi dell’India, Mukesh Ambani. Un matrimonio celebrato poi a Bombay, costato complessivamente 39 milioni di cui tutti i media del mondo illustrano anche la tappa portofinese. Un matrimonio che apre Portofino anche ai mercati orientali. Il regalo lo ha fatto la famiglia indiana a Portofino.