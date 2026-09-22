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Orero: la festa di San Michele a Soglio e il nuovo parroco
Presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Soglio, frazione di Orero, , martedì 29 settembre, festa patronale di San Michele
Il Programma
Sabato 26 settembre
Dalle ore 15.00 alle 17.00: visite guidate alla chiesa di Soglio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio artistico e culturale.
Ore 20.30 presso l’edicola di San Michele a Pian dei Ratti: serata musicale con il “Santemo Group” di Santa Margherita Ligure; consegna del libro “I sacri luoghi dell’Arcangelo Michele” ai rappresentanti del Lascito Cuneo di Calvari, in memoria di Renato Lagomarsino.
Al termine, degustazione di un piccolo rinfresco da parte del Comitato.
Lunedì 28 settembre – Vigilia della Festa
Ore 20.30 presso la chiesa di San Michele: “Soglio ci racconta San Michele e San Francesco d’Assisi in un intreccio di storia e di fede, con le armonie musicali che hanno attraversato i secoli, in occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco”.
Ci guideranno l’architetto Osvaldo Garbarino e la cantautrice genovese Laura Parodi.
Al termine, degustazione di un piccolo rinfresco sul piazzale.
Martedì 29 settembre. La festa
Ore 18.30: S. Messa Solenne e processione presiedute da don Simone Garibaldi nuovo parroco di Soglio e della Zona Pastorale di Cicagna.
Al termine della Celebrazione, tradizionale “Festa insieme” sul piazzale con rinfresco,
frittelle e serata di musica con le Fisarmoniche di Enrico Roseto.
Seguirà l’estrazione dei premi della Sottoscrizione volontaria a favore delle opere parrocchiali
Accompagneranno la Processione la Confraternite di Certenoli e il “Santemo Group”
La festa si svolgerà con il patrocinio di Città Metropolitana, Comune e Promotur di Orero e Coop Liguria, la collaborazione di Oreficeria “Personalità” di Lavagna, Macelleria R. Queirolo, ditta Cosme e di tutta la popolazione.