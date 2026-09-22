Orero: la festa di San Michele a Soglio e il nuovo parroco

Ore 20.30 presso la chiesa di San Michele: “Soglio ci racconta San Michele e San Francesco d’Assisi in un intreccio di storia e di fede, con le armonie musicali che hanno attraversato i secoli, in occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco”. Ci guideranno l’architetto Osvaldo Garbarino e la cantautrice genovese Laura Parodi. Al termine, degustazione di un piccolo rinfresco sul piazzale.

Ore 18.30: S. Messa Solenne e processione presiedute da don Simone Garibaldi nuovo parroco di Soglio e della Zona Pastorale di Cicagna.

Al termine della Celebrazione, tradizionale “Festa insieme” sul piazzale con rinfresco,

frittelle e serata di musica con le Fisarmoniche di Enrico Roseto.

Seguirà l’estrazione dei premi della Sottoscrizione volontaria a favore delle opere parrocchiali

Accompagneranno la Processione la Confraternite di Certenoli e il “Santemo Group”

La festa si svolgerà con il patrocinio di Città Metropolitana, Comune e Promotur di Orero e Coop Liguria, la collaborazione di Oreficeria “Personalità” di Lavagna, Macelleria R. Queirolo, ditta Cosme e di tutta la popolazione.