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Giornata soleggiata con temperature in lieve aumento

22 settembre 2026 | 07:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Giornata soleggiata con temperature in lieve aumento

Soleggiato con qualche addensamento di nubi basse sui versanti padani al mattino in graduale diradamento

VENTI: settentrionali moderati con locali rinforzi su Centro-Ponente la mattina; deboli o moderati a Levante con brezze costiere, in serata deboli orientali lungo le coste, settentrionali sui rilievi

MARE: poco mosso a Levante e mosso su Centro-Ponente nella prima parte della giornata, la sera in calo a poco mosso a Ponente e in aumento a mosso a Levante

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve aumento

UMIDITÀ: su valori medi