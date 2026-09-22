Temi del giorno:
previsioni arpal
Giornata soleggiata con temperature in lieve aumento
22 settembre 2026 | 07:05
Soleggiato con qualche addensamento di nubi basse sui versanti padani al mattino in graduale diradamento
VENTI: settentrionali moderati con locali rinforzi su Centro-Ponente la mattina; deboli o moderati a Levante con brezze costiere, in serata deboli orientali lungo le coste, settentrionali sui rilievi
MARE: poco mosso a Levante e mosso su Centro-Ponente nella prima parte della giornata, la sera in calo a poco mosso a Ponente e in aumento a mosso a Levante
TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve aumento
UMIDITÀ: su valori medi