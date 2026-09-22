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Dal palazzetto dello sport alla piscina del Lido|
Chiavari: domani il presidente Marco Bucci visita la città
Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Domani, mercoledì 23 settembre, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà a Chiavari per una visita istituzionale sul territorio. Alle ore 15.15 è previsto un punto stampa con il presidente Bucci e il sindaco Federico Messuti presso lo ‘Spazio Lido’ in via Tito Groppo 2.
Prima del punto stampa il presidente Bucci, insieme al sindaco e ad altri rappresentanti dell’amministrazione chiavarese, effettuerà un sopralluogo presso il Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne, attualmente oggetto di interventi di restauro, per poi spostarsi in piazza Matteotti, con visita al complesso di Capoborgo e al parco Rocca; a seguire, si terrà un sopralluogo al cantiere della scuola dell’infanzia Mazzini Est e alla nuova piscina “Marco Di Capua” in zona Lido. La visita si concluderà nel quartiere di Caperana.