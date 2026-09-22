Camogli: “Ochin Okinawa”, primo appuntamento

Da Associazione “Ochin Okinawa”

Camogli, venerdì, 25 settembre 2026

Saranz e Lucido nel Ridotto del Teatro Sociale alle ore 18

Chiacchierata musicale in dialogo con il pubblico con Donatella “Saranz” Soranzio e Luciano “Lucido” Susto

Donatella Soranzio ci parlerà di come usiamo la voce (è docente di questa materia) e Luciano Susto la accompagnerà in musica nel suo modo avvolgente: la chiacchierata servirà al confronto, perché l’arte deve coinvolgere il pubblico. Donatella racconterà anche come si è modificato l’ascolto e come questo aspetto della nostra vita si sia inquinato. Canterà con Lucido facendo ascoltare i suoni armonici di cui il nostro corpo ha bisogno come del cibo e dell’acqua.

Il pubblico è invitato a partecipare all’incontro e a farsi coinvolgere dalla musica e dai suoni che nasceranno dagli argomenti trattati. L’incontro è organizzato insieme all’associazione La Millenaria e col patrocinio del Comune di Camogli.

Si ricomincia, il vostro Ochin vi aspetta.

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Dalla biblioteca “La Millenaria”

La biblioteca La Millenaria di Ruta di Camogli apre la stagione degli incontri d’autunno in una sede inconsueta in collaborazione con l’Associazione l’Ochin. L’appuntamento è per venerdì 25 settembre, alle 18.00, al ridotto del Teatro Sociale di Camogli per una “chiacchierata musicale” con Luciano “Lucido” Susto e Donatella “Saranz” Soranzio in dialogo con il pubblico di questo strano mondo sempre più inquinato anche nel suono.

I due noti artisti tornano a Camogli per offrire agli ascoltatori la suggestione di un confronto in cui il tratto vocale e la musica si completano, alla ricerca di un’armonia sonora di cui il nostro corpo ha bisogno, allo stesso modo di cibo e acqua. Donatella racconterà come oggi si viva in una dimensione in cui anche l’ascolto si è modificato, confuso nel “rumore” della quotidianità e la sua voce, accompagnata da Lucido alla chitarra, condurrà alla ricerca di una ritrovata purezza.

Nel corso dell’esibizione il pubblico sarà liberamente coinvolto accompagnato dalla musica e dai suoni che nasceranno dagli argomenti trattati.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Camogli.