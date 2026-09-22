Camogli: ex ospedale e zona teatro tengono banco in Consiglio

Pubblico delle grandi occasioni in Consiglio comunale a Camogli, dopo l’assemblea pubblica svoltasi alla bocciofila per fare il punto sul futuro dell’ex ospedale e della zona di piazza del teatro.

La “Riadozione del progetto di Puc e del relativo rapporto ambientale” è costituito da un pacchetto di 35 osservazioni al piano; discusse una per una. Anche interessanti, come l’ok al parroco di Ruta per trasformare il teatro San Giuseppe in garage o box e, sempre a Ruta, la possibilità che il chiosco dell’ex edicola diventi esercizio commerciale. Il punto cruciale sono stati gli edifici dell’ex ospedale; la maggioranza vota per concedere il cambiamento di destinazione d’uso da ricettivo e sanitario in residenziale. L’opposizione insiste sul fatto che non concedere il cambiamento oggi sia l’unica arma per ottene alti oneri di urbanizzazione di fronte a un progetto molto importante. Le trattative le conduce un avvocato e sembra che la proprietà, oltre ad un ascensore, contempli la costruzione di un edificio a due piani, (più garage) ad uso ambulatorio e sede della Croce Verde. Giuseppe Maggioni dai banchi dell’opposizione chiede che gli oneri di urbanizzazione si trasformino in alloggi per frenare la fuga di abitanti. Una discussione lunga, troppo concentrata sulla storia passata dell’ex ospedale con occasioni svanite per farlo tornare di proprietà del Comune. E il pubblico inizia ad abbandonare l’aula.

Il problema è connesso alla “Variante urbanistica riduttiva al Piano Particolareggiato della zona Piazza Matteotti”. Qui è stata votata la morte del previsto posteggio pubblico di quattro piani interrato, anche per mancanza dei fondi necessari. Prevista la parziale (assurda) pedonalizzazione di piazza Matteotti. La sede della Croce Verde è prevista nell’ex magazzino merci delle Ferrovie, ma non esiste un progetto, vi sarebbero difficoltà con i sottoservizi anche perché la parte interrata è parzialmente adibita a box. Ed esiste il progetto per un edificio a due piani, più uno interrato adibito a garage e rampa di accesso che sottrarrebbe ulteriori posteggi.

Infine è stata data lettura di una “Petizione popolare ai sensi dell’art. 74 dello statuto comunale relativa all’emergenza cinghiali e situazione di grave criticità per la sicurezza e la vivibilità di San Rocco”.

Dato atto della positiva gestione della seduta da parte del presidente del Consiglio Paolo Terrile e del corretto scambio di opinioni tra i consiglieri, sottolineato il fatto che il consigliere Agostino Bozzo non ha partecipato ai lavori ritenendo che tra le osservazioni alcune avrebbero interessato suoi parenti, è opportuno fare diverse considerazioni.

L’ambulatorio medico è necessario, dal momento che a Recco funziona il Palazzo della comunità e già si parla di un pullmino che colleghi i posteggi che si costruiscono nell’area ex Enel di Recco con Camogli.

Certamente la Croce Verde avrà necessità di una nuova più ampia sede ed il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, che ne è stato presidente, fa bene a perorare la causa. Ma non esistono valide alternative? E puntualizziamo che a Rapallo, identico magazzino delle Ferrovie, ceduto a privati per ospitare ambulatori medici, ha ottenuto tutti i permessi necessari ad iniziare dalla Sovrintendenza.

Camogli è carente di posteggi. L’Amministrazione ha vinto le elezioni con la promessa di nuovi immediati stalli. Oltre s non costruirne, ne ha invece eliminato e si propone di eliminarne altri senza trovare soluzioni adeguate. Non si rende conto che questa è una priorità e che non occuparsene erode il consenso.