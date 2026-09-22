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Giovedì 24 settembre alla bocciofila|
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Camogli: Centro di aggregazione dell’anziano con”Merenda in musica”
22 settembre 2026 | 16:05
Il Centro di Aggregazione dell’anziano di Camogli, che ha sede presso la Casa della Provvidenza in Via Castagneto 1, riprende le attività giovedì 24 settembre alle 15.30 alla bocciofila “Corzetto” con l’iniziativa “Merenda in musica”.
L’Ufficio Servizi Sociali, per le persone che hanno difficoltà di deambulazione o per mancanza di mezzi pubblici, mette a disposizione gratuitamente su richiesta un servizio di accompagnamento dalla propria abitazione e viceversa, richiedendolo allo 0185 729091/65.